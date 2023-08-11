За попытку дать взятку постовым Ревды житель Дегтярска лишился гораздо большей суммы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Ревде прошёл суд над человеком, который пытался откупиться от сотрудников ДПС, которые поймали его за ездой в пьяном виде. Гаишники оказались неподкупными и создали для жителя Дегтярска дополнительные проблемы.Покушение на дачу взятки дегтярец совершил 2 апреля текущего года. Он ехал по одной из улиц Ревды за рулём своей иномарки, когда его остановила дорожно-постовая служба. По ряду признаков они определили, что мужчина катается пьяным и предложили ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Понимая, что тесты ему не пройти, нарушитель попытался откупиться, предложив постовым 90 тысяч рублей. В итоге на него не только составили протокол за вождение автомобиля в нетрезвом виде, но и завели дело по уголовной статье о покушении на дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий.Дело рассматривал Ревдинский городской суд. Приговор — штраф в размере 180 тысяч рублей. Те 90 тысяч, которые взяткодатель вручал постовым, тоже к нему не вернутся. Они обращены в собственность государства, — докладывает прокуратура Свердловской области.