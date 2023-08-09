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Неизвестный угрожает расправой медикам скорой помощи в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в оперативный отдел станции скорой медицинской помощи имени Капиноса позвонил неизвестный и начал угрожать медикам расправой.
Информацию передали в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Сотрудников станции скорой помощи предупредили о необходимости соблюдать дополнительные меры предосторожности во время вызовов.
«Поступил телефонный звонок невнятного содержания с возможной угрозой медикам расправой»,
– сообщили в Минздраве Свердловской области.
Информацию передали в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Сотрудников станции скорой помощи предупредили о необходимости соблюдать дополнительные меры предосторожности во время вызовов.
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