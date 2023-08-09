Неизвестный угрожает расправой медикам скорой помощи в Екатеринбурге





– сообщили в Минздраве Свердловской области. «Поступил телефонный звонок невнятного содержания с возможной угрозой медикам расправой»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в оперативный отдел станции скорой медицинской помощи имени Капиноса позвонил неизвестный и начал угрожать медикам расправой.Информацию передали в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. Сотрудников станции скорой помощи предупредили о необходимости соблюдать дополнительные меры предосторожности во время вызовов.