В Екатеринбурге осудят участников ОПГ, обокравших 60 человек почти на 12 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанут участники ОПГ, обвиняемые в мошенническом хищении 11,9 миллиона рублей у 60 граждан по схеме «родственник попал в ДТП». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.По версии следствия, неизвестный, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, создал преступное сообщество, в состав которого входили два звена. Житель Екатеринбурга 1996 года рождения в 2021 году возглавил звено №2 указанного ОПГ.Злоумышленники специализировались на хищении денег с помощью схемы «родственник попал в ДТП». Они сообщали жертвам ложные сведения об авариях по вине их родственников или знакомых и предлагали передать деньги для лечения пострадавших во избежание привлечения «виновника» к уголовной ответственности.«Курьеры» мошенников должны были в кратчайшее время приезжать к потерпевшим, забирать деньги, а потом вносить их на подконтрольные ОПГ расчетные счета. Часть денег в виде вознаграждения они оставляли себе.Так, с декабря 2021 года по апрель 2022 года участники ОПГ похитили средства 60 граждан на общую сумму свыше 11,9 миллиона рублей. Уголовное дело направили в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.