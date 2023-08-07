В Екатеринбурге осудили охранника-рецидивиста за кражу оргтехники из школы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Охранник-рецидивист украл оргтехнику из школы №83 в Екатеринбурге. Сегодня суд вынес ему приговор.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что в ночь на 9 января охранник воспользовался ключами от кабинетов в школе и похитил оргтехнику – планшеты, планшетные компьютеры, цифровую видеокамеру, ноутбуки, микшерный пульт и так далее. Общая сумма украденного превышает 413 тысяч рублей.Кроме того, охранник похитил деньги директора и замдиректора школы на сумму более шести тысяч рублей.После совершения кражи мужчина уехал в Пермь. Однако по пути его сняли с поезда и задержали сотрудники полиции, которым рассказал о краже.Мужчина признал свою вину в полном объеме. В качестве обстоятельств, отягчающих наказание, суд учел в его действиях опасный рецидив преступлений.Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.