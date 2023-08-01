Лже-провайдер похитил у пенсионера из Екатеринбурга 700 тысяч под видом настройки сим-карты

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Пенсионер из Екатеринбурга лишился 700 тысяч рублей, доверившись неизвестному, который позвонил ему и представился ему провайдером одной из сотовых компаний.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, неизвестный сообщил пожилому человеку, что ими проводится подключение выше 5G и для якобы во избежание несанкционированной смены абонентских номеров необходимо настроить свою сим-карту. Для этого пенсионера попросили установить специальное приложение.Пожилой мужчина согласился и под руководством афериста выполнил все указания, после чего неизвестный получил доступ к телефону пенсионера. С помощью удаленного управления мошенник перевел себе 700 тысяч рублей, которые пожилой человек ранее оформлял себе в кредит.В полиции призвали граждан, имеющих пожилых родственников, регулярно проводить с ними беседы и рассказывать о подобных схемах обмана, а также всегда быть на связи с родными.