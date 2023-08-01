В Нижнем Тагиле школьница могла оговорить брата, чтобы защитить его супругу





– цитируют слова защиты на портале «Е1». «Она решила оговорить брата, чтобы ей помочь. Она объяснила, зачем рассказала об изнасиловании друзьям. Дело в том, что друзья отдалялись от нее, и ей хотелось привлечь внимание. Про то, что оговорила брата, она ранее рассказывала и психологу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле школьница могла оговорить своего брата, обвинив в изнасиловании, чтобы защитить его супругу. По словам защитника, девочка отказалась от своих слов, когда узнала о том, какое наказание может грозить родственнику.Адвокат утверждает, что девочка таким способом хотела защитить жену брата, так как была свидетелем рукоприкладства в их семьи.Следователи пока не готовы принимать отказ девочки от ее первых слов, продолжая опираться на то, что школьница рассказала им впервые. Так, по версии следствия, брат, как заявляется, насиловал ее с 9 лет. Сейчас девочке 17.Отмечается, что расследование продолжается уже два года и за это время никаких доказательств, кроме первых слов подростка, не появилось, утверждает адвокат. Он также обращает внимание на различные несостыковки в том, что наговорила школьница, и заявляет, что периодически места преступления в деле меняются.Кроме этого, защитник отмечает, что на суде девочка говорила уверено. Там она, как заявляется, также отказалась от своих первых слов. На заседании присутствовал психолог.Сейчас у брата школьницы четверо малолетних детей. Ему грозит до 20 лет заключения по части 4 статьи 131 УК РФ (потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).