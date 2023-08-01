Возрастное ограничение 18+

В Нижнем Тагиле школьница могла оговорить брата, чтобы защитить его супругу

16.28 Суббота, 5 августа 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле школьница могла оговорить своего брата, обвинив в изнасиловании, чтобы защитить его супругу. По словам защитника, девочка отказалась от своих слов, когда узнала о том, какое наказание может грозить родственнику.

Адвокат утверждает, что девочка таким способом хотела защитить жену брата, так как была свидетелем рукоприкладства в их семьи.

«Она решила оговорить брата, чтобы ей помочь. Она объяснила, зачем рассказала об изнасиловании друзьям. Дело в том, что друзья отдалялись от нее, и ей хотелось привлечь внимание. Про то, что оговорила брата, она ранее рассказывала и психологу»,

– цитируют слова защиты на портале «Е1».


Следователи пока не готовы принимать отказ девочки от ее первых слов, продолжая опираться на то, что школьница рассказала им впервые. Так, по версии следствия, брат, как заявляется, насиловал ее с 9 лет. Сейчас девочке 17.

Отмечается, что расследование продолжается уже два года и за это время никаких доказательств, кроме первых слов подростка, не появилось, утверждает адвокат. Он также обращает внимание на различные несостыковки в том, что наговорила школьница, и заявляет, что периодически места преступления в деле меняются.

Кроме этого, защитник отмечает, что на суде девочка говорила уверено. Там она, как заявляется, также отказалась от своих первых слов. На заседании присутствовал психолог.

Сейчас у брата школьницы четверо малолетних детей. Ему грозит до 20 лет заключения по части 4 статьи 131 УК РФ (потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Нижнем Тагиле будут судить виновника смертельного ДТП
01 августа 2023
В Нижнем Тагиле ищут потерпевших от рук продавцов порошковых огнетушителей
29 июля 2023
В Нижнем Тагиле автомобиль перевернулся после столкновения с легковушкой
03 августа 2023
В Нижнем Тагиле виновник ДТП выплатит пострадавшему ребенку 900 тысяч рублей
27 июля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Заказчик громкого убийства в Екатеринбурге скоропостижно скончался после дачи показаний о взятке московскому генералу

Он обвинил высокопоставленного силовика МВД во взятке в 1.5 миллиона долларов
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:37 В Екатеринбурге зооспасатель освободил застрявшего под крышей стрижа
16:28 В Нижнем Тагиле школьница могла оговорить брата, чтобы защитить его супругу
15:38 Свердловские спасатели предупредили о сильных дождях и грозах 6 августа
15:01 В Екатеринбурге к трехсотлетию города установили монумент «Слава труду»
13:53 В столице Урала на Сортировке мужчина напал на компанию девушек
12:59 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась почти в шесть раз
11:55 Полиция Екатеринбурга организовала проверку по факту массовой драки мигрантов
11:01 Жители Нижнего Тагила на три дня остались без воды из-за ремонтных работ
10:06 Жителя Верхотурья принудительно отправили лечиться от туберкулеза ради обязательных работ
09:30 В Новоуральске при столкновении с LADA Granta погиб мотоциклист
20:53 Нижнетагильскую корову выуживали из ямы краном
20:37 День слонихи отметят в Екатеринбургском зоопарке
20:04 Колесо обозрения возвращается в уралмашевский парк
19:40 Грибники в Ревде вынесли из леса нелетающую сову
19:17 Запрет плавать на сап-досках в тёмное время суток обсуждают в Нижнем Тагиле
18:34 Хулигана с рогаткой в Екатеринурге приняли за снайпера
17:52 Теплые, но дождливые выходные ожидаются в Свердловской области
17:19 Большой экологический праздник пройдет в Екатеринбурге
16:55 Екатеринбург оказался в пятерке городов для комфортной езды на велосипедах
16:23 СК проводит проверку из-за смерти отца «брошенной» на Эльмаше девочки
15:51 В Свердловской области снова продлили предупреждение о смоге
15:25 Жительницу Ивделя будут судить за убийство сестры
14:57 Певица Валерия станет еще одним хедлайнером Дня города в Екатеринбурге
14:22 Очередной этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге
13:54 Госдолг Свердловской области достиг 108,9 млрд рублей
13:21 Улицу Мраморскую перекроют в Екатеринбурге до конца сентября
Все новости Свердловской области
18:07 В Анапе после поездки на «банане» от сердечного приступа скончался турист
17:42 В Нижнем Новгороде из-за внешности избили троих 18-летних парней
16:47 В Самарской области задержали главу регионального Минздрава
16:07 На 82-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко
18:28 В Анапе задержали подозреваемого в домогательствах к девочкам в детском лагере
17:19 СК проверит интервью Собчак с актером Паниным на оправдание терроризма
16:34 В Амурской области после отдыха в детском лагере умерла малолетняя девочка
15:32 Глава Башкирии убедил вооруженного гранатой мужчину на Нагаевском шоссе сдаться
14:55 В Красноярском крае при крушении частного гидросамолета погибли два человека
16:24 Суд арестовал челябинца, который 14 лет удерживал в своем доме девушку
16:11 В Люберцах крупный пожар на предприятии по производству шин
15:47 Роспотребнадзор: в Москве у сотрудника ПАО «Роснефть» обнаружили корь
19:09 Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре
18:51 Власти подтвердили взрыв в центре Таганрога
18:39 В Таганроге произошел мощный взрыв
17:38 Роспотребнадзор: в Татарстане 83 человека заразились корью, из них 39 детей
16:49 В Москве задержали 27-летнего мужчину, который нашел на улице миллион рублей
15:52 Сенаторы приняли поправку о запрете юрпомощи в военкоматах, признав ее «юридически некорректной»
14:20 Совфед одобрил закон о призывном возрасте в РФ с 18 до 30 лет
13:19 Путин: Россия списала задолженности стран Африки на сумму $23 млрд
13:04 В России почти вдвое выросли цены на имбирь
12:30 В ГД внесли законопроект о лишении свободы на 4 года за мелкие взятки до 10 тысяч рублей
11:33 Власти Таиланда: число туристов из России выросло на 1000% за год
10:54 Замглавы ГУФСИН Приморья арестован на два месяца по делу о поставках банок в колонию
18:35 Суд в Москве приговорил судью в отставке Кондрат к девяти годам колонии
17:44 ВЦИОМ: 56% россиян верят в ангелов
Все новости России и мира
17:37 В Екатеринбурге зооспасатель освободил застрявшего под крышей стрижа
16:28 В Нижнем Тагиле школьница могла оговорить брата, чтобы защитить его супругу
15:38 Свердловские спасатели предупредили о сильных дождях и грозах 6 августа
15:01 В Екатеринбурге к трехсотлетию города установили монумент «Слава труду»
13:53 В столице Урала на Сортировке мужчина напал на компанию девушек
12:59 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась почти в шесть раз
11:55 Полиция Екатеринбурга организовала проверку по факту массовой драки мигрантов
11:01 Жители Нижнего Тагила на три дня остались без воды из-за ремонтных работ
10:06 Жителя Верхотурья принудительно отправили лечиться от туберкулеза ради обязательных работ
09:30 В Новоуральске при столкновении с LADA Granta погиб мотоциклист
20:53 Нижнетагильскую корову выуживали из ямы краном
20:37 День слонихи отметят в Екатеринбургском зоопарке
20:04 Колесо обозрения возвращается в уралмашевский парк
19:40 Грибники в Ревде вынесли из леса нелетающую сову
19:17 Запрет плавать на сап-досках в тёмное время суток обсуждают в Нижнем Тагиле
18:34 Хулигана с рогаткой в Екатеринурге приняли за снайпера
17:52 Теплые, но дождливые выходные ожидаются в Свердловской области
17:19 Большой экологический праздник пройдет в Екатеринбурге
16:55 Екатеринбург оказался в пятерке городов для комфортной езды на велосипедах
16:23 СК проводит проверку из-за смерти отца «брошенной» на Эльмаше девочки
15:51 В Свердловской области снова продлили предупреждение о смоге
15:48 «Уралкалий» — генеральный партнер XVII Международного фестиваля колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России»
15:25 Жительницу Ивделя будут судить за убийство сестры
14:57 Певица Валерия станет еще одним хедлайнером Дня города в Екатеринбурге
14:22 Очередной этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге
13:54 Госдолг Свердловской области достиг 108,9 млрд рублей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK