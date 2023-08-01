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В Нижнем Тагиле школьница могла оговорить брата, чтобы защитить его супругу
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле школьница могла оговорить своего брата, обвинив в изнасиловании, чтобы защитить его супругу. По словам защитника, девочка отказалась от своих слов, когда узнала о том, какое наказание может грозить родственнику.
Адвокат утверждает, что девочка таким способом хотела защитить жену брата, так как была свидетелем рукоприкладства в их семьи.
Следователи пока не готовы принимать отказ девочки от ее первых слов, продолжая опираться на то, что школьница рассказала им впервые. Так, по версии следствия, брат, как заявляется, насиловал ее с 9 лет. Сейчас девочке 17.
Отмечается, что расследование продолжается уже два года и за это время никаких доказательств, кроме первых слов подростка, не появилось, утверждает адвокат. Он также обращает внимание на различные несостыковки в том, что наговорила школьница, и заявляет, что периодически места преступления в деле меняются.
Кроме этого, защитник отмечает, что на суде девочка говорила уверено. Там она, как заявляется, также отказалась от своих первых слов. На заседании присутствовал психолог.
Сейчас у брата школьницы четверо малолетних детей. Ему грозит до 20 лет заключения по части 4 статьи 131 УК РФ (потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).
Адвокат утверждает, что девочка таким способом хотела защитить жену брата, так как была свидетелем рукоприкладства в их семьи.
«Она решила оговорить брата, чтобы ей помочь. Она объяснила, зачем рассказала об изнасиловании друзьям. Дело в том, что друзья отдалялись от нее, и ей хотелось привлечь внимание. Про то, что оговорила брата, она ранее рассказывала и психологу»,
– цитируют слова защиты на портале «Е1».
Следователи пока не готовы принимать отказ девочки от ее первых слов, продолжая опираться на то, что школьница рассказала им впервые. Так, по версии следствия, брат, как заявляется, насиловал ее с 9 лет. Сейчас девочке 17.
Отмечается, что расследование продолжается уже два года и за это время никаких доказательств, кроме первых слов подростка, не появилось, утверждает адвокат. Он также обращает внимание на различные несостыковки в том, что наговорила школьница, и заявляет, что периодически места преступления в деле меняются.
Кроме этого, защитник отмечает, что на суде девочка говорила уверено. Там она, как заявляется, также отказалась от своих первых слов. На заседании присутствовал психолог.
Сейчас у брата школьницы четверо малолетних детей. Ему грозит до 20 лет заключения по части 4 статьи 131 УК РФ (потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).
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