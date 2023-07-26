Жительницу Ивделя будут судить за убийство сестры

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ивделе перед судом предстанет местная жительница. Она обвиняется в убийстве сестры.Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, вечером 6 мая пьяная женщина поссорилась со своей сестрой на кухне квартиры в доме на улице Тополиной. Во время ссоры обвиняемая ударила сестру кухонным ножом. Это привело к массивной кровопотере. Потерпевшая скончалась в больнице.Женщина признала свою вину в убийстве. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.