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Жительницу Ивделя будут судить за убийство сестры
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Ивделе перед судом предстанет местная жительница. Она обвиняется в убийстве сестры.
Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, вечером 6 мая пьяная женщина поссорилась со своей сестрой на кухне квартиры в доме на улице Тополиной. Во время ссоры обвиняемая ударила сестру кухонным ножом. Это привело к массивной кровопотере. Потерпевшая скончалась в больнице.
Женщина признала свою вину в убийстве. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, вечером 6 мая пьяная женщина поссорилась со своей сестрой на кухне квартиры в доме на улице Тополиной. Во время ссоры обвиняемая ударила сестру кухонным ножом. Это привело к массивной кровопотере. Потерпевшая скончалась в больнице.
Женщина признала свою вину в убийстве. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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