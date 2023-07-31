В Первоуральске совершенно убийство женщины

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Труп женщины обнаружили минувшей ночью в городе Первоуральске. Раны на теле прямо указывали на криминальный характер смерти. Полицейские уже задержали подозреваемого.Убитую нашли в ночь с 1 на 2 августа. Тело её лежало на улице Папанинцев в Первоуральске. После сообщения о страшной находке к указанному месту выехала следственно-оперативная группа, в том числе, следователь следственного отдела СКР и руководитель отдела Владимир Давыдов. Им быстро удалось установить личность убитой женщины. Ею оказалась местная жительница 1979 года рождения.Оперативно был найден и задержан подозреваемый. Это мужчина 1971 года рождения, который не стал отпираться от содеянного. Причиной убийства он назвал сильное чувство ревности. Нож, которым совершенно «преступление по страсти», был изъят у задержанного и направлен на экспертизу, — сообщает следственное управление следственного комитета России по Свердловской области.