Полицейский из Екатеринбурга отправится на семь лет в колонию за получение взятки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге к семи годам лишения свободы приговорили сотрудника полиции Вадима Алексеева. Его признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, 9 июля 2018 года старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу Вадим Алексеев вместе с другим полицейским взяли у мужчины ключи от входной двери и против его воли зашли к нему в квартиру. Там на столе они увидели предметы, визуально похожие на наркотики, собрали их в пакет и присвоили себе. При этом они не зафиксировали обнаруженные вещества, не провели процессуальную проверку и не направили материалы для решения вопроса о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела за незаконный оборот наркотиков.Алексеев покинул квартиру с пакетом, где находились наркотики массой не менее килограмма. В последующем он распорядился ими по своему рассмотрению.После задержания мужчины, в квартире которого находились наркотики, Алексеев потребовал от него за незаконное бездействие взятку в размере 330 тысяч рублей. Взятку полицейский получил через посредников.Вадим Алексеев вину в совершении преступлений не признал. Орджоникидзевский районный суд назначил ему семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он лишен права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов на семь лет. Также ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.Алексеева взяли под стражу в зале суда.Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление прокурора, взыскав с полицейского в доход государства 330 тысяч рублей, полученные в виде взятки.