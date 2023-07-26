В Нижней Туре женщину приговорили к восьми годам колонии за убийство сожителя





– отметили в прокуратуре. «Мотивом совершения преступления было высказывание потерпевшим о совершении противоправных действий в отношении совершеннолетней дочери осужденной»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижней Туре вынесли приговор местной жительнице. Она признана виновной в убийстве сожителя.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, ночью 26 апреля пьяная осужденная поссорилась со своим сожителям. В ходе конфликта она взяла кухонный нож и три раза ударила им мужчину.От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.Нижнетуринский городской суд назначил виновной восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.