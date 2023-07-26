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В Нижней Туре женщину приговорили к восьми годам колонии за убийство сожителя
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижней Туре вынесли приговор местной жительнице. Она признана виновной в убийстве сожителя.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, ночью 26 апреля пьяная осужденная поссорилась со своим сожителям. В ходе конфликта она взяла кухонный нож и три раза ударила им мужчину.
От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Нижнетуринский городской суд назначил виновной восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, ночью 26 апреля пьяная осужденная поссорилась со своим сожителям. В ходе конфликта она взяла кухонный нож и три раза ударила им мужчину.
«Мотивом совершения преступления было высказывание потерпевшим о совершении противоправных действий в отношении совершеннолетней дочери осужденной»,
– отметили в прокуратуре.
От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Нижнетуринский городской суд назначил виновной восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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