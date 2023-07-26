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Свердловчанку будут судить за продажу контрафактных алкоголя и сигарет
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жительница Каменска-Уральского предстанет перед судом за незаконный оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, с ноября 2021 года по февраль 2023 года обвиняемая сбывала немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделия в семи торговых объектах.
Общая стоимость изъятого из незаконного оборота немаркированного алкоголя составила более 7,8 тысячи рублей, а стоимость контрафактных сигарет – свыше 934 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Синарский районный суд Каменска-Уральского.
По версии следствия, с ноября 2021 года по февраль 2023 года обвиняемая сбывала немаркированные алкогольную продукцию и табачные изделия в семи торговых объектах.
Общая стоимость изъятого из незаконного оборота немаркированного алкоголя составила более 7,8 тысячи рублей, а стоимость контрафактных сигарет – свыше 934 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Синарский районный суд Каменска-Уральского.
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