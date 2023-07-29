ФСБ предупредила свердловчан о «телефонных террористах», требующих поджечь военкоматы





– добавили в ведомстве. «Ни сотрудники ФСБ, ни представители иных силовых структур не вправе с использованием телефонной связи требовать от граждан участия в "спецоперациях", связанных с любыми финансовыми инструментами. При поступлении подобных сообщений необходимо незамедлительно сообщить о них по телефону 112»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

ФСБ обвинила в поджоге военкоматов в России «телефонных террористов». Они звонят гражданам и принуждают их поджигать военкоматы. Подобные противоправные действия ранее предотвратили в Нижнем Тагиле и Первоуральске.В УФСБ по Свердловской области рассказали, что все случаи объединяют несколько особенностей. Так, жителей региона к совершению преступлений подталкивают неизвестные, находящиеся за пределами РФ.Жертвами «телефонных террористов» чаще всего становятся социально-уязвимые категории граждан или те, кто попал в трудную жизненную ситуацию и легко поддаются внушению.В ФСБ отмечают, что злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и требуют совершить сомнительные финансовые операции. Затем они обманом получают данные, которые впоследствии используют для манипулирования сознаниями жертв. Для возврата денег на счета гражданам предлагается совершить террористический акт.Свердловчан призывают быть бдительными, не поддаваться на их провокации и сохранять холодный разум. Рекомендуется сообщить о существующей угрозе своим родным.