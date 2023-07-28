Массовая драка с вилами, топором и ножом произошла в Сухоложском районе





– добавил полковник Горелых. «Односельчане проживают в одном двухквартирном доме. Они и ранее между собой не ладили. Причиной этого инцидента, по предварительным данным, послужило то, что один из них устроил в своем жилище ремонт электропроводки. Но получилось так, что без света осталась противоположная квартира. Её хозяин, вернувшись вскоре в «родную гавань», понял, что она обесточена. Разгневанный таким неожиданным и неприятным обстоятельством мужчина вооружился подручными средствами и отправился на разборку с соседом. Полицию и скорую помощь вызвала жена пострадавшего»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В селе Филатовское Сухоложского района произошла массовая драка с применением вил, топора, монтировки и ножа.Как рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, один местный житель вонзил нож в другого, завязалась массовая драка. Сообщение об этом поступило в дежурную часть ОВД Сухого Лога. На место происшествия направили два экипажа ДПС. Полицейские обнаружили, что на поляне возле частного дома дерутся четыре мужчины. Один из них был в крови, а у остальных в руках находились вилы, топор и монтировка.Автоинспекторы потребовали прекратить драку, но участники конфликта проигнорировали это требование. Тогда офицеры достали из кобуры табельное оружие, но до его применения дело не дошло. Полицейские задержали нападавшего и изъяли колюще-режущие предметы.Сосед причинил потерпевшему ножевое ранение в область шеи. Удар был настолько сильный, что лезвие осталось в теле мужчины, а рукоятка отломилась. Его срочно доставили в районную больницу, где уже прооперировали.Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).