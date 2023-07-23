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Свердловский облсуд смягчил приговор фитнес-тренеру, которого обвинили в педофилии
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство адвоката фитнес-тренера Алексея Сушко, которого обвинили в педофилии, о замене неотбытого срока в колонии принудительными работами.
Напомним, что Алексея Сушко в 2018 году осудили по пункту «б» части 3 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). По версии следствия, мужчина, сидя вместе с девочкой на диване в фойе, занимался онанизмом. Его приговорили к лишению свободы на шесть лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.
В январе этого года адвокат подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении Алексея Сушко, но тогда ему было отказано. В мае Чкаловский районный суд Екатеринбурга также отказал адвокату в удовлетворении ходатайства о замене наказания осужденному более мягким видом наказания.
Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката. В результате облсуд удовлетворил ходатайство адвоката о замене неотбытой части наказания принудительными работами на срок 3 месяца 17 дней с удержанием 10 % из зарплаты осужденного в доход государства.
Напомним, что Алексея Сушко в 2018 году осудили по пункту «б» части 3 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). По версии следствия, мужчина, сидя вместе с девочкой на диване в фойе, занимался онанизмом. Его приговорили к лишению свободы на шесть лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.
В январе этого года адвокат подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении Алексея Сушко, но тогда ему было отказано. В мае Чкаловский районный суд Екатеринбурга также отказал адвокату в удовлетворении ходатайства о замене наказания осужденному более мягким видом наказания.
Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката. В результате облсуд удовлетворил ходатайство адвоката о замене неотбытой части наказания принудительными работами на срок 3 месяца 17 дней с удержанием 10 % из зарплаты осужденного в доход государства.
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