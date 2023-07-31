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Парень похитил у екатеринбурженки 2 млн рублей и проиграл их на ставках

12.58 Вторник, 1 августа 2023
Фото: УМВД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге 22-летний молодой человек оформил на приятельницу кредит через ее же телефон и проиграл деньги на букмекерской платформе. Полиция предполагает, что он может быть причастен и к другим преступлениям.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УМВД по Екатеринбургу, местная жительница познакомилась с парнем через сайт знакомств. С осени прошлого года они стали жить вместе в Екатеринбурге. Однажды девушке стало известно, что парень оформил через мобильное банковское приложение от ее имени два займа на общую сумму два миллиона рублей. В личный кабинет он зашел при помощи логина и пароля, которые потерпевшая сама сообщила ему.

Получив деньги, подозреваемый перевел их на свою карту. Когда девушка узнала об этом, парень поспешил уехать из города. Сам он из Рефтинского.

Сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга нашли подозреваемого. Он признался в содеянном и заявил, что воспользовался доверительными отношениями с девушкой. Похищенные деньги парень потратил на ставки на спорт.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета в крупном размере).

«Оперативники располагают информацией о том, что подозреваемый может быть причастен к иным аналогичным преступлениям, связанным с обманом его знакомых. Так, есть сведения, что уже после данной кражи он познакомился с другой девушкой в Асбесте, у которой одолжил деньги. Далее под предлогом возврата долга он также попросил логин и пароль от ее мобильного банка, чтобы якобы самостоятельно зачислять деньги на ее счет. Получив доступ к приложению, молодой человек вновь взял кредит на чужое имя»,

– добавили в полиции.


Возможных пострадавших от действий молодого человека просят обращаться в органы внутренних дел по телефону +7 (908) 904-00-16 (Уголовный розыск).

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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19:48 Жительницу Ревды отправят-таки в колонию за нанесение травм автомобилем
19:11 МЧС к 300-летию Екатеринбурга откроет в городе новый сквер
19:03 Женщину с ребёнком сбила моторка на Тагильском пруду
18:34 Спасённую из петли кошку пытаются вылечить в Екатеринбурге
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17:19 Еще семь участков трасс планируют отремонтировать в Свердловской области
16:54 В Екатеринбурге 1 августа стартует фестиваль Open Air Fest
16:25 Свердловчане сдали в банки четыре тонны монет
15:50 Обвиняемую в убийстве трех своих детей екатеринбурженку признали невменяемой
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