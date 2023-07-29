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Похитителя денег из кассы салона сотовой связи разыскивают в Екатеринбурге
Стоп-кадр видео телеграм-канала «Патрульный участок» / t.me/patryltv
Нечистым на руку оказался посетитель одного из салонов сотовой связи в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга. Стоило продавцу ненадолго отвлечься, как мужчина залез в кассу.
Добычей воришки стали 25 тысяч рублей. Когда их хватились сотрудники салона сотовой связи на проспекте Космонавтов, они стали проверять записи с камер видеонаблюдения. Момент кражи попал в объектив. Сейчас «героя» этого видео разыскивают представители правоохранительных органов. Причём, разыскивают уже не первый месяц.
Дело в том, что кража денег из салона сотовой связи была совершена аж в марте. Но до сих пор не удаётся установить личность человека, который не постеснявшись камер видеонаблюдений, запустил свою загребущую пятерню в кассовый аппарат с выручкой.
Теперь сотрудники полиции обращаются за помощью к горожанам. Всех, кто обладает информацией о человеке на видеокадрах, просят подойти в отдел полиции №14 Орджоникидзевского района (улица Баумана, 11) или позвонить по номеру телефона +7 (343) 356-42-14.
Добычей воришки стали 25 тысяч рублей. Когда их хватились сотрудники салона сотовой связи на проспекте Космонавтов, они стали проверять записи с камер видеонаблюдения. Момент кражи попал в объектив. Сейчас «героя» этого видео разыскивают представители правоохранительных органов. Причём, разыскивают уже не первый месяц.
Дело в том, что кража денег из салона сотовой связи была совершена аж в марте. Но до сих пор не удаётся установить личность человека, который не постеснявшись камер видеонаблюдений, запустил свою загребущую пятерню в кассовый аппарат с выручкой.
Теперь сотрудники полиции обращаются за помощью к горожанам. Всех, кто обладает информацией о человеке на видеокадрах, просят подойти в отдел полиции №14 Орджоникидзевского района (улица Баумана, 11) или позвонить по номеру телефона +7 (343) 356-42-14.
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