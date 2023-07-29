Похитителя денег из кассы салона сотовой связи разыскивают в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Нечистым на руку оказался посетитель одного из салонов сотовой связи в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга. Стоило продавцу ненадолго отвлечься, как мужчина залез в кассу.Добычей воришки стали 25 тысяч рублей. Когда их хватились сотрудники салона сотовой связи на проспекте Космонавтов, они стали проверять записи с камер видеонаблюдения. Момент кражи попал в объектив. Сейчас «героя» этого видео разыскивают представители правоохранительных органов. Причём, разыскивают уже не первый месяц.Дело в том, что кража денег из салона сотовой связи была совершена аж в марте. Но до сих пор не удаётся установить личность человека, который не постеснявшись камер видеонаблюдений, запустил свою загребущую пятерню в кассовый аппарат с выручкой.Теперь сотрудники полиции обращаются за помощью к горожанам. Всех, кто обладает информацией о человеке на видеокадрах, просят подойти в отдел полиции №14 Орджоникидзевского района (улица Баумана, 11) или позвонить по номеру телефона +7 (343) 356-42-14.