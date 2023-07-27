В Нижнем Тагиле ищут потерпевших от рук продавцов порошковых огнетушителей





– рассказали в пресс-группе полиции. «Они работали на индивидуального предпринимателя из Екатеринбурга, занимаясь прямыми продажами средств пожаротушения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле правоохранители разыскивают пожилых граждан, которые пострадали от рук аферистов, предлагавших пенсионерам порошковые огнетушители. После их ухода из квартиры таинственным образом исчезали сбережения.Как рассказала сотрудникам отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» одна из потерпевших, 87-летняя женщина, в начале июля она впустила в квартиру троих незнакомцев, которые стали настойчиво предлагать свой товар. Пенсионерка не поддалась на маркетинговые уловки торговцев и выпроводила их из квартиры. Однако после того, как компания продавцов ушла, женщина обнаружила, что у нее пропало более 27 тысяч рублей, о чем она сразу сообщила в полицию.В во время оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать трех подозреваемы: 19-лентюю девушку и двух мужчин 20 и 29 лет.Правоохранители предполагают, что молодые люди могут быть причастных и к другим противоправным действиям на территории Нижнего Тагила.Всех, кого когда-либо посещали эти торговцы порошковыми огнетушителями, просят обращаться в дежурную часть отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)-97-68-02 или по номеру 102 с любого оператора сотовой связи.