Убивший соседа екатеринбургский меломан отправится на долгий срок в колонию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Громкость музыки стала причиной конфликта, в ходе которого в прошлом году был убит житель Екатеринбурга. Погубившего его мужчину отправят в колонию строгого режима.Убийство подсудимый совершил 6 декабря 2022 года в общежитии на улице Кишинёвской в Железнодорожном административном районе Екатеринбурга. Здесь убийца и его жертва в компании других людей совместно распивали алкогольные напитки, пока не вспыхнул спор, на какой громкости должно звучать «музыкальное оформление» застолья. И хоть большинство собравшихся склонялось к тому, что звук музыки нужно убавить, нынешний осуждённый настаивал на большем количестве децибел. А в качестве окончательного аргумента он использовал нож. Увидев в его руке холодное оружие, один из собутыльников попытался ретироваться, однако, «меломан» настиг его и вонзил лезвие в грудь.Потерпевший получил тяжёлую колото-резанную рану и скончался. За эту смерть убийца получил от судьи наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Там он проведёт — согласно приговору — следующие 9 лет, — сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области.