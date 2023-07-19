За использование чужой банковской карты житель Каменска-Уральского пойдёт под суд

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском нашли человека, который подобрал чужую банковскую карту, но не попытался вернуть владельцу, а устроил шопинг. Теперь молодому человеку грозит лишение свободы.Банковская карта принадлежала 67-летнему местному жителю. Он обронил карту в общественном месте в минувшие выходные, 22 июля. А вскоре понял, что ею кто-то активно пользуется — на его номер телефона начали приходить сообщения о списаниях с карты. Тогда-то мужчина и обратился в полицию.Любителя попользоваться чужим «пластиком» обнаружили, установив адреса магазинов, где совершались покупки. Подозреваемый оказался 23-летним молодым человеком. Поняв, что отвертеться не удастся, он признался, что нашёл карту в общежитии на улице Победы и начал отовариваться с её помощью. За пару дней он успел потратить почти 10 тысяч с чужой карточки.Как сообщает ВК-группа «Подслушано Каменск-Уральский», поскольку молодой человек ранее уже был судим, к нему отнесутся со всей строгостью закона. Вполне вероятно, что судья отправит его «отдохнуть» в места лишения свободы — пункт «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («кража, совершенная с банковского счёта») позволяет это сделать.