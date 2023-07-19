В Первоуральске перед судом предстанет женщина, ударившая ножом сожителя

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Первоуральске будут судить женщину, которая обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожителя. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По версии следствия в период с 17:00 10 июня до 00:08 11 июня обвиняемая со своим сожителем распивали спиртные напитки в квартире по проспекте Ильича в Первоуральске. Из-за прихода соседа, знакомого потерпевшего, между женщиной и мужчиной на почве ревности возник конфликт.Во время ссоры обвиняемая взяла нож и нанесла им удар сожителю в область груди справа. Мужчине было причинено колото-резинное ранение с повреждением диафрагмы и печени, расцененное экспертом как причинившее тяжкий вред здоровью.Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд.