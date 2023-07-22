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Сотрудники ФСБ поймали лжеминера из Краснотурьинска
Фото: телеграм-канал «Антитеррор Урал»
В Свердловской области сотрудники ФСБ поймали лжеминера. Об этом сообщили в телеграм-канале Антитеррористической комиссии региона.
Вечером 23 июля пьяный житель Краснотурьинска позвонил в экстренную службу и сообщил о заминированном подъезде жилого дома. Мужчина в деталях описал, где он якобы установил взрывные устройства.
Сотрудники ФСБ в тот же вечер установили личность мужчины и задержали его. Лжеминер признался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений». Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.
Вечером 23 июля пьяный житель Краснотурьинска позвонил в экстренную службу и сообщил о заминированном подъезде жилого дома. Мужчина в деталях описал, где он якобы установил взрывные устройства.
Сотрудники ФСБ в тот же вечер установили личность мужчины и задержали его. Лжеминер признался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений». Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.
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