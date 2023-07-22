Сотрудники ФСБ поймали лжеминера из Краснотурьинска

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Свердловской области сотрудники ФСБ поймали лжеминера. Об этом сообщили в телеграм-канале Антитеррористической комиссии региона.Вечером 23 июля пьяный житель Краснотурьинска позвонил в экстренную службу и сообщил о заминированном подъезде жилого дома. Мужчина в деталях описал, где он якобы установил взрывные устройства.Сотрудники ФСБ в тот же вечер установили личность мужчины и задержали его. Лжеминер признался в содеянном.Возбуждено уголовное дело по по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений». Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.