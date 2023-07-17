Барыгу-наркомана задержали в Ревде

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На прошлой неделе в Ревде великовозрастный детина продал наркотическое вещество незнакомцу. Сделке он радовался буквально считанные секунды — клиент оказался сотрудником полиции.Так, при помощи проверочной закупки удалось задержать 38-летнего жителя Ревды, который не только сам употребляет запретные вещества, но и торгует ими. Так, полицейскому в штатском он продал 0,222 грамма метилэфедрона.Уже после задержания выяснилось, что совсем недавно мужчина общался с полицией по другому поводу. Он был пойман на краже смартфона из магазина «Красное&Белое», — напоминает интернет-ресурс «Ревда-инфо». Гаджет был ненадолго оставлен сотрудником магазина, а нечестный ревдинец воспользовался случаем. Вычислить его тогда удалось при помощи камер видеонаблюдения.Как сообщают в МО МВД России «Ревдинский», за плечами задержанного наркобарыги — многочисленные суды и отсидки за кражи и грабежи. Сейчас к ним присовокупиться ещё и срок за сбыт наркотических средств — против отпетого преступника возбудили уголовное дело по соответствующей статье. До суда решено его на свободу не выпускать.