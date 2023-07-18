В Первоуральске будут судить экс-председателя СНТ за присвоение 1,9 млн рублей

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Первоуральске перед судом предстанет бывший председатель садоводческого товарищества. Его обвиняют в присвоении более 1,9 миллиона рублей.Мужчина был председателем правления садоводческого товарищества с июня 2019 по май 2022 года и отвечал за сохранность имущества. По версии следствия, он присваивал деньги, поступающие на банковский счет товарищества, внесенные его членами в качестве взносов.Кроме того, обвиняемый по сберегательному сертификату на предъявителя, полученному от бывшего председателя сада, получил более 620 тысяч рублей, собранных членами товарищества в период с января 2014 года по май 2015 года.Так, обвиняемый причинил ущерб на сумму свыше 1,9 миллиона рублей. Уголовное дело направили в Первоуральский городской суд.