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В Первоуральске будут судить экс-председателя СНТ за присвоение 1,9 млн рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске перед судом предстанет бывший председатель садоводческого товарищества. Его обвиняют в присвоении более 1,9 миллиона рублей.
Мужчина был председателем правления садоводческого товарищества с июня 2019 по май 2022 года и отвечал за сохранность имущества. По версии следствия, он присваивал деньги, поступающие на банковский счет товарищества, внесенные его членами в качестве взносов.
Кроме того, обвиняемый по сберегательному сертификату на предъявителя, полученному от бывшего председателя сада, получил более 620 тысяч рублей, собранных членами товарищества в период с января 2014 года по май 2015 года.
Так, обвиняемый причинил ущерб на сумму свыше 1,9 миллиона рублей. Уголовное дело направили в Первоуральский городской суд.
Мужчина был председателем правления садоводческого товарищества с июня 2019 по май 2022 года и отвечал за сохранность имущества. По версии следствия, он присваивал деньги, поступающие на банковский счет товарищества, внесенные его членами в качестве взносов.
Кроме того, обвиняемый по сберегательному сертификату на предъявителя, полученному от бывшего председателя сада, получил более 620 тысяч рублей, собранных членами товарищества в период с января 2014 года по май 2015 года.
Так, обвиняемый причинил ущерб на сумму свыше 1,9 миллиона рублей. Уголовное дело направили в Первоуральский городской суд.
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