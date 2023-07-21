Убитую в Екатеринбурге девушку похоронили в родном Асбесте

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Асбесте прошли похороны местной жительницы, которую на прошлой неделе нашли мёртвой в Екатеринбурге. Состояние тела и причины смерти говорят об убийстве девушки.Тело Натальи Смышляевой нашли в квартире на улице Фурманова в Екатеринбурге. На девушке отсутствовала одежда, а смерть наступила от кровопотери. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»). Сейчас следственные органы пытаются установить обстоятельства последних дней жизни Натальи Смышляевой и ищут её убийцу.Как сообщает городской портал E1, Наталья Смышляева увлекалась мотоциклами. Круг её общения состоял из представителей байкерского движения.