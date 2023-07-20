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В Екатеринбурге москвича осудили по делу о незаконном обороте наркотиков
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор 40-летнему жителю Москвы за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что мужчина в декабре 2022 года, находясь в Москве, переписывался с неизвестным лицом и договорился о передаче наркотиков. Позже он приехал в Екатеринбург и изъял свыше 1,7 кг запрещенных веществ из тайника, но его в тот же день задержала полиция.
При этом злоумышленник представлялся полицейским сотрудником правоохранительных органов и предъявлял подложное удостоверение журналиста информационного агентства, якобы имеющего отношения к государственному органу.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил виновному 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что мужчина в декабре 2022 года, находясь в Москве, переписывался с неизвестным лицом и договорился о передаче наркотиков. Позже он приехал в Екатеринбург и изъял свыше 1,7 кг запрещенных веществ из тайника, но его в тот же день задержала полиция.
При этом злоумышленник представлялся полицейским сотрудником правоохранительных органов и предъявлял подложное удостоверение журналиста информационного агентства, якобы имеющего отношения к государственному органу.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил виновному 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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