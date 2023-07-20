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В Екатеринбурге москвича осудили по делу о незаконном обороте наркотиков

11.45 Понедельник, 24 июля 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор 40-летнему жителю Москвы за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что мужчина в декабре 2022 года, находясь в Москве, переписывался с неизвестным лицом и договорился о передаче наркотиков. Позже он приехал в Екатеринбург и изъял свыше 1,7 кг запрещенных веществ из тайника, но его в тот же день задержала полиция.

При этом злоумышленник представлялся полицейским сотрудником правоохранительных органов и предъявлял подложное удостоверение журналиста информационного агентства, якобы имеющего отношения к государственному органу.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил виновному 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Aнна Биттараева © Вечерние ведомости


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14:36 В Свердловской области объем захороненных отходов сократился до 1,4 миллиона тонн
13:34 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась на 73 гектара
12:47 Свердловская команда спортсменов-велосипедистов попала в ДТП с лесовозом
11:30 Во дворе ЖК «Ньютон Парк» в Екатеринбурге мальчики напали на девочек
10:50 В Тавде пытался сбежать осужденный за изнасилование ребенка
09:31 Три человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и самосвалом в Екатеринбурге
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