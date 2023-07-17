В Тавде пытался сбежать осужденный за изнасилование ребенка





– рассказал Александр Левченко. «Часовой предупредил нарушителя окриком: "Стой! Стрелять буду", – и вызвал срабатывание ручного охранного извещателя. Несмотря на это, осужденный продолжал движение, после чего часовой произвел предупредительный выстрел вверх»,





– добавил Левченко. «По факту произошедшего в учреждении назначили служебную проверку. Для установления всех обстоятельств случившегося в учреждении прибыло руководство и сотрудники областного ГУФСИН»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувшую пятницу, 21 июля, в Тавде из исправительной колонии №19 строгого режима пытался сбежать мужчина, осужденный за изнасилование ребенка. Его задержали почти сразу после того, как он преодолел ограждение.Как сообщил «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, речь идет об осужденном по статье пункта «б» части 4 статьи 132 («насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). В колонии он был трудоустроен контролером деревообрабатывающего производства.В день побега, 21 июля, осужденный был выведен на работу в производственную зону учреждения на участок деревообработки. Там примерно в 17.00 он самовольно покинул рабочее место и направился в сторону участка запретной зоны. Через 12 минут, когда осужденный уже преодолевал огражденные, его заметил часовой с наблюдательной вышки.После этого, по словам пресс-секретаря ГУФСИН, часовой применил штатное вооружение. Осужденному тогда все равно удалось преодолеть ограждение, но уже через восемь минут его задержали сотрудники колонии.По некоторым данным, осужденный при совершении попытки побега получил ранение и теперь находится в больнице. Подчеркивается, что сотрудники охраны ИК-19 действовали строго по инструкции.