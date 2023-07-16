В уральской столице разыскивают подозреваемого в краже терминала

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Полиция уральской столицы разыскивает мужчину, подозреваемого в краже терминала для считывания товаров из продуктового магазина на улице Краснофлотцев, 5. Хищение произошло еще 12 апреля 2023 года.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, в тот день подозреваемый, ходя по магазину с корзинкой продуктов, заметил терминал сбора данных и забрал его. Предположительно, приняв прибор для считывания товара за телефон, мужчина взял устройство и спрятал его во внутренний карман куртки, после чего покинул магазин.Сумма ущерба, причинного торговой точке, составила 15 тысяч рублей, заявили правоохранители.Всех, кто может знать подозреваемого, просят сообщать о нем информацию по телефонам +7-(919)-373-84-45 или +7-(343)-356-42-14.Также в пресс-группе УМВД предлагают разыскиваемому самостоятельно явиться в отдел полиции № 14 по улице Баумана, 11, объясниться и возместить ущерб магазину.