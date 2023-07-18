Екатеринбургских подружек-закладчиц отправят на долгие сроки в места лишения свободы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закончился суд над двумя дамами, которые промышляли незаконным, хоть и очень распространённым сейчас способом. Женщины прятали по городу наркотические вещества и продавали своим клиентам адреса этих «кладов».За незаконным занятием подруг и задержали оперативники группы по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 10 Железнодорожного района. У одной из них в подоле платья обнаружили 100 граммов героина. Позже при обыске квартиры одной из закладчиц было изъято ещё 20 пакетиков с запретным веществом.Гражданка 1988 года рождения и её подельница 1973 года рождения ответ держали перед Железнодорожным районным судом Екатеринбурга. Обе получили в наказание длительное проживание в местах лишения свободы: одну отправят «отдохнуть» на 10 лет, а вторую на 11 с половиной. Как сообщает интернет-ресурс «Патрульный участок», приговор в законную силу не вступил и у преступных дамочек ещё есть возможность его обжаловать.