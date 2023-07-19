Бывшего полицейского осудили в Екатеринбурге за получение взятки

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему сотруднику полиции за получение взятки. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Осужденный ранее занимал должность старшего полицейского роты полка полиции УВО по Екатеринбургу. В ночь с 7 на 8 ноября прошлого года, во время патрулирования территории около леса сотрудник полиции увидел припаркованный автомобиль, в котором сидела девушка. Также он заметил молодого человека, оборудующего закладки с наркотиками.При проверке телефона парня были обнаружены фотографии с местами закладок. Молодой человек решил бежать, несмотря на то, что телефон находился все так же у полицейского. Полицейский, не сумев его догнать, вернулся к автомобилю, где находилась сожительница наркозакладчика.Девушка попыталась договориться с полицейским, дав ему взятку в размере свыше 90 тысяч рублей. Страж порядка согласился, но потребовал также отдать ему мобильный телефон «IPhone 12» стоимостью более 63 тысяч рублей. Позже полицейский продал телефон за 20 тысяч рублей своему знакомому.Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему сотруднику полиции 200 тысяч рублей штрафа и лишил его права занимать должности на государственной службе на 1 год и 6 месяцев. Также мужчина лишен специального звания – сержант полиции.