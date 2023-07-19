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В Екатеринбурге суд отказался выпустить на свободу педофила, убившего семилетнюю девочку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденного, изнасиловавшего и убившего семилетнюю девочку.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области напомнили, что в сентябре 2004 года ранее судимый житель Верхней Сысерти Валерий Улеев заманил в гости семилетнюю девочку, пообещав ей шоколад и мороженое. Там злоумышленник изнасиловал ребенка, а потом убил.
Свердловский областной суд в 2005 году назначил Улееву 19 лет 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Вину в совершенном преступлении осужденный не признал. Сейчас неотбытая Улеевым часть наказания составляет 1 год 2 месяца 14 дней.
Суд рассмотрел сегодня ходатайство Улеева об УДО и отказал в его удовлетворении. Осужденный продолжит отбывать наказание в колонии.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области напомнили, что в сентябре 2004 года ранее судимый житель Верхней Сысерти Валерий Улеев заманил в гости семилетнюю девочку, пообещав ей шоколад и мороженое. Там злоумышленник изнасиловал ребенка, а потом убил.
Свердловский областной суд в 2005 году назначил Улееву 19 лет 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Вину в совершенном преступлении осужденный не признал. Сейчас неотбытая Улеевым часть наказания составляет 1 год 2 месяца 14 дней.
«Помощник Свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возражал против удовлетворения заявленного ходатайства по причине нестабильного поведения осужденного в период отбывания наказания. Администрация исправительной колонии также представила в суд мнение о нецелесообразности освобождения Улеева от отбывания наказания»,
– отметили в прокуратуре.
Суд рассмотрел сегодня ходатайство Улеева об УДО и отказал в его удовлетворении. Осужденный продолжит отбывать наказание в колонии.
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