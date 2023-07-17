Свердловчанину вынесли приговор за убийство брата

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Артинском районе суд мужчине вынесли приговор за убийство брата. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.В ночь с 22 на 23 февраля мужчина распивал спиртное с братом в доме на улице Советской в деревне Черкасовка Артинского района. Во время распития у него возник преступный умысел на убийство юрата.Злоумышленник вооружился стеклянной банкой и нанес ей восемь ударов по голове потерпевшего, а затек осколком ударил его в шею. После этого он взял нож и ударил им в шею и в область уха брата. Пострадавший скончался на месте происшествия от массивной кровопотери.Артинский районный суд назначил виновному 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.