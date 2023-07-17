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Жительнице Кировграда ограничили свободу за убийство ударившего ее сожителя
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жительницу Кировграда признали виновной в убийстве сожителя. Женщина, защищаясь, нанесла ему удар ножом.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что вечером 23 апреля прошлого года женщина вместе с сожителем и общей знакомой распивали спиртное в квартире дома на улице Лермонтова. В ходе застолья женщина и сожитель поссорились.
Мужчина применил физическое насилие к сожительнице. В ответ на это женщина взяла находившийся на столе нож и ударил им в область левого плеча мужчины, повредив артерию. От полученного ранения у потерпевшего началось сильное кровотечение, через непродолжительное время он скончался.
Суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 10 месяцев.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что вечером 23 апреля прошлого года женщина вместе с сожителем и общей знакомой распивали спиртное в квартире дома на улице Лермонтова. В ходе застолья женщина и сожитель поссорились.
Мужчина применил физическое насилие к сожительнице. В ответ на это женщина взяла находившийся на столе нож и ударил им в область левого плеча мужчины, повредив артерию. От полученного ранения у потерпевшего началось сильное кровотечение, через непродолжительное время он скончался.
«В ходе расследования установлено, что в момент формирования умысла на совершение инкриминированного подсудимой преступления нападавший не представлял опасности для её жизни. Женщина понимала, что она совершает противоправное деяние, имея возможность отразить нападение сожителя иным, менее опасным для потерпевшего способом. Таким образом, следствие и суд пришли к выводу, что подсудимая совершила умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности совершённого в отношении неё посягательства»,
– заявили в СКР.
Суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 10 месяцев.
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