Возрастное ограничение 18+

Жительнице Кировграда ограничили свободу за убийство ударившего ее сожителя

16.21 Среда, 19 июля 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жительницу Кировграда признали виновной в убийстве сожителя. Женщина, защищаясь, нанесла ему удар ножом.

В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что вечером 23 апреля прошлого года женщина вместе с сожителем и общей знакомой распивали спиртное в квартире дома на улице Лермонтова. В ходе застолья женщина и сожитель поссорились.

Мужчина применил физическое насилие к сожительнице. В ответ на это женщина взяла находившийся на столе нож и ударил им в область левого плеча мужчины, повредив артерию. От полученного ранения у потерпевшего началось сильное кровотечение, через непродолжительное время он скончался.

«В ходе расследования установлено, что в момент формирования умысла на совершение инкриминированного подсудимой преступления нападавший не представлял опасности для её жизни. Женщина понимала, что она совершает противоправное деяние, имея возможность отразить нападение сожителя иным, менее опасным для потерпевшего способом. Таким образом, следствие и суд пришли к выводу, что подсудимая совершила умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности совершённого в отношении неё посягательства»,

– заявили в СКР.


Суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 10 месяцев.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Женщина выпала из окна многоэтажки на Уктусе в Екатеринбурге
17 июля 2023
Жителя Невьянска будут судить за убийство товарища
10 июля 2023
В Серове пенсионерка упала в траншею
11 июля 2023
Житель Первоуральска приговорен к 8,5 годам колонии за убийство соседа
17 июля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Нина Останина: «Вина в смерти шестилетнего Далера лежит на органах опеки»

Депутат ГД обратилась к генпрокурору с просьбой организовать проверку и привлечь виновных к ответственности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:57 Синоптики предупреждают свердловчан о дождях и грозах
17:25 В Алапаевске уже неделю ищут пропавшую пенсионерку
16:54 В Екатеринбурге перекроют улицу Благодатскую
16:21 Жительнице Кировграда ограничили свободу за убийство ударившего ее сожителя
15:48 В Свердловской области в очередной раз продлили штормовое предупреждение
15:24 В Екатеринбурге из-за Международного фестиваля университетского спорта перекроют дороги
14:50 Прокуратура проверит сообщения об избиении детей в лагере в Верхней Пышме
14:22 В Екатеринбурге с 1 августа изменятся четыре трамвайных маршрута
13:48 На двух перекрестках в Екатеринбурге появится вафельная разметка
13:21 Жители Дегтярска возмущены отключением газа на 10 дней
12:52 Найдены нарушения в обеспечении средствами защиты работников Уральской базы авиаохраны лесов
12:25 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась вдвое
11:51 Рецидивисту вынесли приговор за разбойное нападение на пункт микрозаймов в Екатеринбурге
11:23 В Екатеринбурге состоится первый тур Российской премьер-лиги
10:50 Свердловскую областиь в дни «Иннопрома» посетили граждане 58 государств
10:24 С начала года вандалы уничтожили в Свердловской области 86 мусорных баков
09:56 В аэропорту Кольцово на 10 часов задержали рейс в Стамбул
09:21 Кратковременные отключения телерадиосигнала возможны в Свердловской области
21:13 Пикник с алкоголем стал для уральца последним
20:42 Забравших чужие деньги девушек ищут в Нижнем Тагиле
20:00 Пожар в промзоне Михайловска грозит уничтожить цех
19:51 Екатеринбургский суд отпустил гулять на свободу лжеминёра с ножом
19:09 В Ельцин Центре покажут полную версию культового фильма
18:31 Дюжину лет в тюрьме проведёт убийца молодого человека в кировградском посёлке
17:55 На Серовском тракте водитель грузового фургона протаранил машины и насмерть сбил пешехода
17:27 В аэропорту Кольцово задержали пассажира, прятавшего наркотик в перстне
Все новости Свердловской области
17:10 В Дагестане неизвестный бросил гранату в окно жилого дома
15:44 Омская полиция опровергает сообщения о том, что сотрудники отказались ловить педофила
15:06 В Колпино неизвестный устроил взрыв в отделении банка, полиция проводит проверку
14:27 Житель Нефтегорска привез к зданию районной администрации мертвую корову
13:39 Петиция с требованием отозвать законопроект о сплошных рубках на Байкале собрала более 52 тысяч подписей
12:43 В Омске сотрудники ГИБДД отказались задерживать педофила, сославшись на занятость
11:50 В Ростовской области мужа и жену будут судить за истязание пяти усыновленных детей
11:18 Суд в Москве до сентября арестовал экс-главу Ростовского областного суда
10:18 В Крыму из-за пожара на полигоне эвакуируют более двух тысяч человек
16:33 Госдума повысила предельный возраст пребывания военнообязанных в запасе
15:47 В РФ признана нежелательной организация Wild Salmon Center, которая занимается охраной лосося
13:49 В Москве полицейский случайно выстрелил в коллегу у военкомата
13:01 Банк России выпустил в обращение памятную монету с изображением Цоя
12:34 В ГД внесли поправку об уголовной ответственности за «пропаганду и оправдание экстремизма»
12:10 В Москве у мавзолея Ленина задержали мужчину с коктейлем Молотова
11:29 Задержаны экс-председатель Ростовского облсуда и ее заместитель
11:02 На трассе М4 «Дон» столкнулись бензовоз, большегруз и семь легковушек
10:42 В Туве из больницы сбежали четыре пациента с сибирской язвой
10:00 Производители соков и напитков в РФ планируют повысить цены на 10-20% с 1 августа
09:39 В Польше самолет упал на ангар с людьми, погибли пять человек
18:01 ЦБ с начала года раскрыл более 1,1 тысячи финансовых пирамид
17:15 ФАС России утвердила повышение цен на газ для всех потребителей
16:34 Минцифры приостановили выдачу грантов на новые разработки в сфере IT до 1 сентября
15:54 Российских спортсменов могут обязать платить за смену гражданства
15:12 Доля контрафактной электроники на российских интернет-площадках выросла почти вдвое
14:26 Жизни пострадавшей на Крымском мосту девочке ничего не угрожает
Все новости России и мира
17:57 Синоптики предупреждают свердловчан о дождях и грозах
17:25 В Алапаевске уже неделю ищут пропавшую пенсионерку
16:54 В Екатеринбурге перекроют улицу Благодатскую
16:21 Жительнице Кировграда ограничили свободу за убийство ударившего ее сожителя
15:48 В Свердловской области в очередной раз продлили штормовое предупреждение
15:24 В Екатеринбурге из-за Международного фестиваля университетского спорта перекроют дороги
14:50 Прокуратура проверит сообщения об избиении детей в лагере в Верхней Пышме
14:22 В Екатеринбурге с 1 августа изменятся четыре трамвайных маршрута
13:48 На двух перекрестках в Екатеринбурге появится вафельная разметка
13:25 Разработка ученого Пермского Политеха позволит точно и своевременно определить дефекты в камере сгорания двигателя автомобиля
13:23 Росреестр Прикамья разъясняет, когда застройщик может законно отказаться от исполнения договора участия в долевом строительстве
13:21 Жители Дегтярска возмущены отключением газа на 10 дней
12:52 Найдены нарушения в обеспечении средствами защиты работников Уральской базы авиаохраны лесов
12:25 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась вдвое
11:51 Рецидивисту вынесли приговор за разбойное нападение на пункт микрозаймов в Екатеринбурге
11:23 В Екатеринбурге состоится первый тур Российской премьер-лиги
10:50 Свердловскую областиь в дни «Иннопрома» посетили граждане 58 государств
10:24 С начала года вандалы уничтожили в Свердловской области 86 мусорных баков
09:56 В аэропорту Кольцово на 10 часов задержали рейс в Стамбул
09:53 Житель Кудымкара возместил вред экологии во избежание ареста имущества
09:21 Кратковременные отключения телерадиосигнала возможны в Свердловской области
21:13 Пикник с алкоголем стал для уральца последним
20:42 Забравших чужие деньги девушек ищут в Нижнем Тагиле
20:00 Пожар в промзоне Михайловска грозит уничтожить цех
19:51 Екатеринбургский суд отпустил гулять на свободу лжеминёра с ножом
19:09 В Ельцин Центре покажут полную версию культового фильма
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK