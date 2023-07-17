Рецидивисту вынесли приговор за разбойное нападение на пункт микрозаймов в Екатеринбурге

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор ранее судимому 41-летнему мужчине за разбойное нападение на павильон микро-финансовой организации.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, днем 1 мая пьяный рецидивист зашел в пункт микрозаймов, подставил нож к шее сотрудника и потребовал передать ему 180 тысяч рублей из сейфа. Сотрудник павильона нажал на тревожную кнопку вызова группы быстрого реагирования. Тогда злоумышленник скрылся с места преступления.Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. По иску потерпевшей о компенсации морального вреда с него также взыскали 30 тысяч рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда.