Возрастное ограничение 18+
Рецидивисту вынесли приговор за разбойное нападение на пункт микрозаймов в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор ранее судимому 41-летнему мужчине за разбойное нападение на павильон микро-финансовой организации.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, днем 1 мая пьяный рецидивист зашел в пункт микрозаймов, подставил нож к шее сотрудника и потребовал передать ему 180 тысяч рублей из сейфа. Сотрудник павильона нажал на тревожную кнопку вызова группы быстрого реагирования. Тогда злоумышленник скрылся с места преступления.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. По иску потерпевшей о компенсации морального вреда с него также взыскали 30 тысяч рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, днем 1 мая пьяный рецидивист зашел в пункт микрозаймов, подставил нож к шее сотрудника и потребовал передать ему 180 тысяч рублей из сейфа. Сотрудник павильона нажал на тревожную кнопку вызова группы быстрого реагирования. Тогда злоумышленник скрылся с места преступления.
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. По иску потерпевшей о компенсации морального вреда с него также взыскали 30 тысяч рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге за покушение на незаконный сбыт наркотиков осуждена бывшая сотрудница полиции
13 июля 2023
13 июля 2023