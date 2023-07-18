Екатеринбургский суд отпустил гулять на свободу лжеминёра с ножом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Под подписку о невыезде отпустил суд в Екатеринбурге мужчину, который угрожал жене убийством, пырнул ножом человека, «минировал» машину. Об этом неслыханном случае гуманизма со стороны екатеринбургской судебной системы пишет городской портал «E1.RU».Житель Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга Юрий «навёл шороху» на весь Екатеринбург ровно неделю назад. В прошлый вторник, 11 июля, он в пьяном состоянии проник на территорию завода «Лазурит», где работает его бывшая супруга. Там он начал ей угрожать, махать ножом, а когда за коллегу заступился молодой человек, пырнул его (ранение, к счастью, оказалось не слишком тяжёлой).На этом свои похождения Юрий в тот день не закончил. Убежав с территории «Лазурита», он позвонил экс-жене с сообщением, что заминировал её машину. Шуткой это никому не показалось, и на парковку вызвали сапёров. Те действительно обнаружили под днищем автомобиля некий предмет, который, впрочем, оказался лишь муляжом взрывного устройства. Не оказалось взрывчатки и по другому адресу, который «шутник» тоже решил «заминировать».Тем же днём буяна задержали в местном кафе. А теперь выяснилось, что он опять на свободе. Предварительный суд счёл, что Цыганков не представляет опасности ни для общества, ни для «бывшей» (хотя сама она так совершенно не считает), и до начала основного судебного процесса отпустил мужчину погулять на свободе. Более того, судить его будут только за угрозы убийством. Двойное лжеминирование «простили», — сообщает «E1.RU».