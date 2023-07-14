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Дюжину лет в тюрьме проведёт убийца молодого человека в кировградском посёлке

18.31 Вторник, 18 июля 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
На 12 лет отправил суд в места лишения свободы уроженца Верхней Пышмы, который год назад лишил жизни молодого человека, а другого ранил. Эта «резня по-уральски» происходила на территории посёлка Лёвиха Кировградского городского округа.

Конфликт между 30-летним мужчиной и группой молодых людей завязался на автобусной остановке. Слово за слово, и засверкал нож. Его лезвие преступник сначала дважды погрузил в грудь 22-летнего парня. Когда же, убегая, он заметил преследователя, то развернулся и пырнул ножом и того, угодив в плечо. Колото-резанные раны оказались смертельными для молодого человека, первым принявшим на себя удар.

По материалам, собранным следственным отделом по городу Кировград Следственно управления СК РФ по Свердловской области, мужчину судили двумя статьями — частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса («убийство») и пунктами «в» и «г» части 2 статьи 115 («умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении лица, выполняющего общественный долг»). По всем пунктам обвинения подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет. Сегодня стало известно, что приговор вступил в законную силу.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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