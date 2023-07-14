Дюжину лет в тюрьме проведёт убийца молодого человека в кировградском посёлке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На 12 лет отправил суд в места лишения свободы уроженца Верхней Пышмы, который год назад лишил жизни молодого человека, а другого ранил. Эта «резня по-уральски» происходила на территории посёлка Лёвиха Кировградского городского округа.Конфликт между 30-летним мужчиной и группой молодых людей завязался на автобусной остановке. Слово за слово, и засверкал нож. Его лезвие преступник сначала дважды погрузил в грудь 22-летнего парня. Когда же, убегая, он заметил преследователя, то развернулся и пырнул ножом и того, угодив в плечо. Колото-резанные раны оказались смертельными для молодого человека, первым принявшим на себя удар.По материалам, собранным следственным отделом по городу Кировград Следственно управления СК РФ по Свердловской области, мужчину судили двумя статьями — частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса («убийство») и пунктами «в» и «г» части 2 статьи 115 («умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия, в отношении лица, выполняющего общественный долг»). По всем пунктам обвинения подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет. Сегодня стало известно, что приговор вступил в законную силу.