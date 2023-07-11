В аэропорту Кольцово задержали пассажира, прятавшего наркотик в перстне





– добавили в УТ МВД России по УрФО. «В настоящее время сыщики уголовного розыска линейного отдела проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление личности граждан, причастных к сбыту изъятой полицейскими "синтетики"»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В екатеринбургском аэропорту Кольцово транспортные полицейские задержали жителя Красноуфимска, прятавшего наркотик в перстне. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.На подозрительного мужчину в зале прилета внутренних авиарейсов вечером 14 июля обратили внимание сотрудники ППСП. Пассажир приземлившегося самолета «Сочи – Екатеринбург», судя по внешним признакам, был под воздействием запрещенных веществ. Он не ориентировался в пространстве, вел себя неадекватно, при разговоре с задержкой отвечал на вопросы. При этом запах алкоголя у него отсутствовал.Для дальнейшего разбирательства решено было доставить мужчину в дежурную часть и провести личный досмотр.Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 39-летний житель Красноуфимска. В ручной клади мужчины никаких подозрительных предметов не нашли. Но когда полицейские попросили его снять массивный перстень с пальца левой руки, то под украшением обнаружился аккуратно свернутый полимерный пакетик с кристаллообразным веществом внутри. Проведенная криминалистами УТ МВД России по УрФО экспертиза подтвердила, что под перстнем злоумышленник хранил 0,1 грамма метилэфедрона.В отношении мужчины транспортные полицейские два административных протокола: по статье 6.8 КоАП РФ за незаконный оборот наркотических средств и статье 6.9 КоАП РФ – за потребление наркотиков без назначения врача.Задержанного поместили в специальное помещение при дежурной части ЛО МВД России в аэропорту «Кольцово». Вчера мировой суд Екатеринбурга рассмотрел поступившие административные материалы и назначил свердловчанину наказание в виде двух суток ареста и 4000 рублей штрафа.