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Избивший подростков в Краснотурьинске мужчина выплатит им 70 тысяч рублей

13.51 Вторник, 18 июля 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске местный житель выплатит подросткам, которых избил, компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что вечером 22 декабря прошлого года в Краснотурьинске мужчина беспричинно ударил двух подростков по лицу. Одному из них местный он сломал нос. Второй подросток получил ушибленную ссадину лица.

«В результате противоправных действий местного жителя несовершеннолетним причинена физическая боль и нравственные страдания. Подростки длительное время проходили лечение, были вынуждены пропускать учебу»,

– отметили в надзорном ведомстве.


В связи с этим прокуратура направила иск в Краснотурьинский городской суд к виновному о взыскании денежной компенсации морального вреда. Требования прокурора были удовлетворены судом – подростки получат компенсацию морального вреда на общую сумму 70 тысяч рублей.

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Анастасия Истомина © Вечерние ведомости


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