Избивший подростков в Краснотурьинске мужчина выплатит им 70 тысяч рублей





– отметили в надзорном ведомстве. «В результате противоправных действий местного жителя несовершеннолетним причинена физическая боль и нравственные страдания. Подростки длительное время проходили лечение, были вынуждены пропускать учебу»,

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Краснотурьинске местный житель выплатит подросткам, которых избил, компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что вечером 22 декабря прошлого года в Краснотурьинске мужчина беспричинно ударил двух подростков по лицу. Одному из них местный он сломал нос. Второй подросток получил ушибленную ссадину лица.В связи с этим прокуратура направила иск в Краснотурьинский городской суд к виновному о взыскании денежной компенсации морального вреда. Требования прокурора были удовлетворены судом – подростки получат компенсацию морального вреда на общую сумму 70 тысяч рублей.