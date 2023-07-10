Житель Первоуральска приговорен к 8,5 годам колонии за убийство соседа

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Первоуральске вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве соседа по коммунальной квартире. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Мужчина 17 сентября прошлого года пил алкоголь со своим соседом по коммунальной квартире. Чуть позже к нему за вещами приехала бывшая сожительница со своим несовершеннолетним сыном, чтобы забрать вещи.Сосед начал ругаться на ребенка. Тогда осужденный ударил его кулаком в лицо. Когда бывшая сожительница с ребенком ушли из квартиры, сосед продолжил ругаться.Осужденный достал из тумбочки нож и ударил им соседа в область задней поверхности грудной клетки слева. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице.Первоуральский городской суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.