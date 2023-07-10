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Житель Первоуральска приговорен к 8,5 годам колонии за убийство соседа

11.48 Понедельник, 17 июля 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве соседа по коммунальной квартире. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина 17 сентября прошлого года пил алкоголь со своим соседом по коммунальной квартире. Чуть позже к нему за вещами приехала бывшая сожительница со своим несовершеннолетним сыном, чтобы забрать вещи.

Сосед начал ругаться на ребенка. Тогда осужденный ударил его кулаком в лицо. Когда бывшая сожительница с ребенком ушли из квартиры, сосед продолжил ругаться.

Осужденный достал из тумбочки нож и ударил им соседа в область задней поверхности грудной клетки слева. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице.

Первоуральский городской суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Анастасия Истомина © Вечерние ведомости


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16:18 В Историческом сквере Екатеринбурга хотят поставить 200 кресел-мешков
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