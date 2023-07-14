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Два дня пытались спасти врачи Ревды избитого мужчину

18.23 Пятница, 14 июля 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев
На этой неделе в Ревде сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые незадолго до этого избили третьего. Пострадавший скончался в больнице через два дня после потасовки.

Избиение гражданина произошло прошлой пятницей, 7 июля, в частном доме на улице Лермонтова. Конфликт произошёл на почве личной неприязни. Неприязнь оказалась такой большой, что двое преступников били своего оппонента, пока ему не понадобилось срочная медицинская помощь. Но нанесённые ему травмы оказались слишком тяжёлыми — избитый умер 9 июля в реанимационном отделении местной больницы.

По факту смерти человека от побоев следственный отдел по Ревде следственного управления СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело. Задержанных — мужчин 1997 и 1973 годов рождения — будут судить по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Как уточняет издание «Ревда-инфо», погибшему от побоев человеку было 32 года.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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15:25 Академический район Екатеринбурга ждут очередные перекрытия
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12:59 Инженер-физик назвал главную опасность при разгерметизации баллона на УЭХК
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