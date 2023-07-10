В Екатеринбурге за покушение на незаконный сбыт наркотиков осуждена бывшая сотрудница полиции

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему инспектору патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Екатеринбургу Людмиле Рыжанковой. Она признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, весной 2021 года Людмила Рыжанкова обратилась через интернет к своему знакомому, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и купила у него мефедрон массой 27 грамм за 50 тысяч рублей.Купленные вещества сотрудница полиции привезла к себе домой для сбыта. После расфасовки женщина связалась со знакомой, которая употребляет наркотики, чтобы предложить ей купить мефедрон. В середине апреля 2021 года знакомая Рыжанковой сообщила по телефону, что желает приобрести наркотики. При этом она не объяснила, что покупает мефедрон для своего друга и на его средства.В тот же день Рыжакова встретилась со знакомой в своей квартире. Сотрудница полиции получила 2,5 тысячи рублей, а посредница – мефедрон массой 0,22 грамма для своего друга, который впоследствии передала ему.Друг посредницы употребил часть наркотика и сел за руль автомобиля. Во время управления транспортом в таком состоянии молодой человек был задержан сотрудниками полиции, а оставшуюся часть наркотика впоследствии обнаружили в его квартире и изъяли.Через покупателя наркотических средств сотрудники полиции вышли на Людмилу Рыжанкову. Из ее квартиры была изъята оставшаяся часть наркотиков.Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал покупателя и женщину-посредника виновными в приобретении, хранении наркотического средства в значительном размере и пособничестве в совершении указанного преступления.Инспектор Рыжанкова в 2021 году была уволена с занимаемой должности. Сегодня Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил ей наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.