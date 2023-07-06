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Обвиняемого в убийстве женщины в коттеджном поселке в Сысерти отправили под стражу
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге задержали мужчину, который обвиняется в убийстве женщины в коттеджном поселке в Сысерти. Ему уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что 27 июня пьяный мужчина в коттеджном поселке в Сысертском районе поссорился со знакомой. По версии следствия, он ударил женщину несколько раз кулаком по голове, а затем ударил ножом на шею. Потерпевшая скончалась на месте.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении обвиняемого суд по ходатайству следователя СКР избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что 27 июня пьяный мужчина в коттеджном поселке в Сысертском районе поссорился со знакомой. По версии следствия, он ударил женщину несколько раз кулаком по голове, а затем ударил ножом на шею. Потерпевшая скончалась на месте.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении обвиняемого суд по ходатайству следователя СКР избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
«Фигурант этой криминальной истории и ранее не отличался законопослушностью. В его "послужном списке" – судимости за серию краж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В общей сложности, в "местах не столь отдалённых" он провёл более 10 лет. С потерпевшей ранее был знаком, так как выполнял некоторые работы на участке в коттеджном поселке, где и произошло данное особо тяжкое преступление»,
– добавил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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