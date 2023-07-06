Обвиняемого в убийстве женщины в коттеджном поселке в Сысерти отправили под стражу

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Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали мужчину, который обвиняется в убийстве женщины в коттеджном поселке в Сысерти. Ему уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что 27 июня пьяный мужчина в коттеджном поселке в Сысертском районе поссорился со знакомой. По версии следствия, он ударил женщину несколько раз кулаком по голове, а затем ударил ножом на шею. Потерпевшая скончалась на месте.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении обвиняемого суд по ходатайству следователя СКР избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.