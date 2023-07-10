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В Екатеринбурге будут судить шестерых человек, похитивших 4,8 млн рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанут шесть человек, обвиняемые в мошенническом хищении 4,8 миллиона рублей под видом заключения договоров грузоперевозки.
По версии следствия, участники ОПГ находили на электронной платформе заказчиков, нуждающихся в транспортировке груза. С ними обвиняемые заключали договоры грузоперевозки.
Не имея собственных машин, злоумышленники в дальнейшем дистанционно заключали договоры с лицами, которые в реальности занимаются грузоперевозками. При этом оплачивать транспортные услуги обвиняемые не намеревались.
Таким образом, участники ОПГ похитили деньги, принадлежащие 26 потерпевшим – юридическим лицам и предпринимателям. Общая сумма ущерба превысила 4,8 миллиона рублей.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» сообщили, что уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
По версии следствия, участники ОПГ находили на электронной платформе заказчиков, нуждающихся в транспортировке груза. С ними обвиняемые заключали договоры грузоперевозки.
Не имея собственных машин, злоумышленники в дальнейшем дистанционно заключали договоры с лицами, которые в реальности занимаются грузоперевозками. При этом оплачивать транспортные услуги обвиняемые не намеревались.
Таким образом, участники ОПГ похитили деньги, принадлежащие 26 потерпевшим – юридическим лицам и предпринимателям. Общая сумма ущерба превысила 4,8 миллиона рублей.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» сообщили, что уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
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