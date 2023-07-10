За удар бокалом по лицу жительница Тавды получила условный срок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

К условному сроку и выплате компенсации приговорил судья Тавдинского районного суда женщину, которая во время ссоры стукнула оппонентку по лицу. Приговор огласили вчера, 10 июля.Ссора между женщинами произошла два года назад, в марте 2021 года. Обе находились в кафе «Визави» на улице Куйбышева. Когда ссора дошла до определённого градуса накала, одна из дам ударила свою соперницу по лицу рукой, в которой находился бокал. Осколок стекла нанёс потерпевшей серьёзную рану, которая впоследствии в материалах дела фигурировала, как «неизгладимое обезображивание лица».За неизгладимое обезображивание лица подсудимая была приговорена к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того суд взыскал с подсудимой компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей и постановил оплатить потерпевшей судебные издержки в размере свыше 66 тысяч рублей. Ранее подсудимая уже оплатила материальный ущерб в размере 8 400 рублей.