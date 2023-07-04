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Молодой житель Берёзовского посёлка напал на родную бабушку
Иллюстрация: Юлия Медведева
В посёлке Ленинский, что возле города Берёзовского, минувшей ночью было совершенно нападение на пожилую женщину. Потерпевшая получила резанные раны.
Нападавшим был не посторонний пострадавшей женщине человек, а её родной внук. Ранее нигде не работающему молодому человеку был поставлен диагноз «параноидальная шизофрения» и агрессия по отношению к бабушке, видимо, была вызвана обострением психической болезни.
После нападения молодой человек бросился в бега. Впрочем, долго бегать от полиции ему не удалось. После распространения ориентировки на него, в том числе — по социальным сетям —он был обнаружен и задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщает ВК-паблик «Сила Берёзовского в людях».
Уголовный кодекс РФ содержит статью, определяющую наказание за причинение вреда здоровью. Но в данном случае, скорее всего, речь будет идти о принудительном лечении агрессивного шизофреника.
Нападавшим был не посторонний пострадавшей женщине человек, а её родной внук. Ранее нигде не работающему молодому человеку был поставлен диагноз «параноидальная шизофрения» и агрессия по отношению к бабушке, видимо, была вызвана обострением психической болезни.
После нападения молодой человек бросился в бега. Впрочем, долго бегать от полиции ему не удалось. После распространения ориентировки на него, в том числе — по социальным сетям —он был обнаружен и задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщает ВК-паблик «Сила Берёзовского в людях».
Уголовный кодекс РФ содержит статью, определяющую наказание за причинение вреда здоровью. Но в данном случае, скорее всего, речь будет идти о принудительном лечении агрессивного шизофреника.
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