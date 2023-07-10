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Трех свердловчан будут судить за незаконную рубку деревьев
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Кировграде перед судом предстанут три местных жителя. Они обвиняются в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, 30 марта обвиняемые на территории ГКУ «Невьянское лесничество» без разрешительных документов незаконно выкопали, а также вырвали из земли деревья породы «кедр» с корнями. Всего незаконно выкопано 516 кедров.
Общий ущерб составляет свыше 2,3 миллиона рублей. Уголовное дело направили в Кировградский городской суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, 30 марта обвиняемые на территории ГКУ «Невьянское лесничество» без разрешительных документов незаконно выкопали, а также вырвали из земли деревья породы «кедр» с корнями. Всего незаконно выкопано 516 кедров.
Общий ущерб составляет свыше 2,3 миллиона рублей. Уголовное дело направили в Кировградский городской суд для рассмотрения по существу.
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