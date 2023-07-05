На окраине Екатеринбурга подростки жестоко убили собаку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 10 июня, компания подростков выбросила с пятого этажа жилого дома собаку. Получив серьёзные травмы, животное в муках умирало несколько минут.Жестокое убийство собаки произошло в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга, на улице Фрезеровщиков. Толпа несовершеннолетних садистов «развлеклась» вышеописанным образом средь бела дня, примерно в полдень. Свидетелями произошедшего стали десятки прохожих. Некоторые пытались помочь умирающей собаке, звонили в различные фонды зоозащиты, но дозвониться не смогли. Всё время, пока собака умирала, её мучители свысока и совершенно равнодушно взирали на деяния своих рук.О факте подросткового садизма и жестоком убийстве животного сообщили подписчики ВК-группы «Уралмаш-Эльмаш». Полиция поставлена в известность, проводится проверка.