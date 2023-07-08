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В суд в Екатеринбурге передано уголовное дело о мошенническом хищении денег клиентов банка
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстанет сотрудница банка, обвиняемая в мошенническом хищении денег клиентов. Ущерб составил 1,2 миллиона рублей.
По версии следствия, обвиняемая, являясь ведущим специалистом в области клиентского обслуживания одного из филиалов банка, узнала о счетах, на которых были деньги, но клиенты ими не использовались.
В ноябре 2015 года женщина перевела себе деньги со счетов клиентов банка. В общей сумме похищено 1,2 миллиона рублей. Обвиняемая распорядилась деньгами по своему усмотрению, в том числе погасила собственную задолженность.
В пресс-службе свердловской прокуратуры сообщили, что уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.
По версии следствия, обвиняемая, являясь ведущим специалистом в области клиентского обслуживания одного из филиалов банка, узнала о счетах, на которых были деньги, но клиенты ими не использовались.
В ноябре 2015 года женщина перевела себе деньги со счетов клиентов банка. В общей сумме похищено 1,2 миллиона рублей. Обвиняемая распорядилась деньгами по своему усмотрению, в том числе погасила собственную задолженность.
В пресс-службе свердловской прокуратуры сообщили, что уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.
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