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Жителя Невьянска будут судить за убийство товарища
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Невьянске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве своего знакомого, к которому приревновал сожительницу. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По версии следствия, в ночь на 14 апреля мужчина находился дома с 60-летним знакомым. Во время распития алкоголя они поссорились, потому что обвиняемый приревновал сожительницу к товарищу.
Злоумышленник взял нож и ударил им в область головы, грудной клетки, живота и верхних конечностей потерпевшего. От полученных повреждений тот скончался на месте происшествия.
Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело направлено в Невьянский городской суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, в ночь на 14 апреля мужчина находился дома с 60-летним знакомым. Во время распития алкоголя они поссорились, потому что обвиняемый приревновал сожительницу к товарищу.
Злоумышленник взял нож и ударил им в область головы, грудной клетки, живота и верхних конечностей потерпевшего. От полученных повреждений тот скончался на месте происшествия.
Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело направлено в Невьянский городской суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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