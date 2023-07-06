Жителя Невьянска будут судить за убийство товарища

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Невьянске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве своего знакомого, к которому приревновал сожительницу. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, в ночь на 14 апреля мужчина находился дома с 60-летним знакомым. Во время распития алкоголя они поссорились, потому что обвиняемый приревновал сожительницу к товарищу.Злоумышленник взял нож и ударил им в область головы, грудной клетки, живота и верхних конечностей потерпевшего. От полученных повреждений тот скончался на месте происшествия.Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело направлено в Невьянский городской суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.