Пожилая екатеринбурженка инвестировала в фиктивную площадку 4,2 миллиона рублей





– отметили в пресс-группе. «Управление МВД России по Екатеринбургу призывает граждан тщательно проверять инвестиционные площадки, прежде чем вкладывать в них сбережения. Зачастую под видом известных компаний, связанных с добычей нефти и газа, действуют мошенники»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Еще одна екатеринбурженка стала жертвой мошенников. На этот раз 71-летняя женщина лишилась 4,2 миллиона рублей, которые инвестировала в фиктивную торговую площадку.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УМВД по Екатеринбургу, на фиктивную площадку доверчивая екатеринбурженка наткнулась сама. Заметив заманчивую рекламу инвестиционных программ, названия которых были созвучны с наименованиями проектов группы «Газпром», однако не имевших к ней никакого отношения.От начала и до конца все действия пожилой женщины курировали «наставники», «финансовые аналитики», которые говорили, что нужно делать. Под их контролем екатеринбурженка переходила по разным ссылкам и совершала различные сделки до тех пор, пока лжеброкеры не получили от женщины 4,2 миллиона рублей.Заполучив желанное, аферисты перестали выходить на связь, а торговая площадка для пенсионерки оказалась заблокирована.На самом сайте «Газпрома» также можно найти памятку «Противодействие мошенничеству», в которой указано, что их организация не имеет никакого отношения к интернет-сайтам и мобильным приложениям, предлагающим различные схемы обогащения от имени «Газпрома», его должностных лиц или дочерних компаний.