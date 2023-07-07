В Свердловской области директора коммерческой организации обвиняют в хищении государственных денег





– объяснили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В подтверждение объема и стоимости выполненных работ он предоставил подрядчику подложные документы, содержащие завышенные сведения о понесенных расходах при закрытии движения по железнодорожным путям на сумму 52,6 млн рублей. На основании указанных документов денежные средства были перечислены на счета организации в полном объеме»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Уральская транспортная прокуратура обвинила 53-летнего директора коммерческой организации в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере. Его подозревают в хищении государственных денег в размере 51,6 миллиона рублей.По версии следствия, в период с ноября 2017 года по июнь 2018 года директор коммерческой организации заключил два договора субподряда на выполнение работ по ремонту путепроводов в Свердловской области, которые проводились в рамках исполнения государственного контракта.Фактически субподрядчик перечислил за предоставление технологических «окон» при закрытии движения по железнодорожным путям около 1 миллиона рублей. Остальные средства, которые выделило государство, были, как утверждается, похищены.В результате в отношении директора коммерческой организации возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Его дело уже направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, где должны будут рассмотреть.