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В Свердловской области директора коммерческой организации обвиняют в хищении государственных денег
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Уральская транспортная прокуратура обвинила 53-летнего директора коммерческой организации в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере. Его подозревают в хищении государственных денег в размере 51,6 миллиона рублей.
По версии следствия, в период с ноября 2017 года по июнь 2018 года директор коммерческой организации заключил два договора субподряда на выполнение работ по ремонту путепроводов в Свердловской области, которые проводились в рамках исполнения государственного контракта.
Фактически субподрядчик перечислил за предоставление технологических «окон» при закрытии движения по железнодорожным путям около 1 миллиона рублей. Остальные средства, которые выделило государство, были, как утверждается, похищены.
В результате в отношении директора коммерческой организации возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Его дело уже направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, где должны будут рассмотреть.
По версии следствия, в период с ноября 2017 года по июнь 2018 года директор коммерческой организации заключил два договора субподряда на выполнение работ по ремонту путепроводов в Свердловской области, которые проводились в рамках исполнения государственного контракта.
«В подтверждение объема и стоимости выполненных работ он предоставил подрядчику подложные документы, содержащие завышенные сведения о понесенных расходах при закрытии движения по железнодорожным путям на сумму 52,6 млн рублей. На основании указанных документов денежные средства были перечислены на счета организации в полном объеме»,
– объяснили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Фактически субподрядчик перечислил за предоставление технологических «окон» при закрытии движения по железнодорожным путям около 1 миллиона рублей. Остальные средства, которые выделило государство, были, как утверждается, похищены.
В результате в отношении директора коммерческой организации возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Его дело уже направили в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, где должны будут рассмотреть.
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